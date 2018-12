CNH si aggiudica due premi per l'innovazione in agricoltura

(Teleborsa) -ottiene nuoviper l'altissima capacità di, in vista del, che si terrà a febbraio 2019 a Parigi.si sono viste aggiudicare da una giuria di esperti internazionali del settore la medaglia di bronzo per le tecnologie di precisione all’avanguardia e nuove funzionalità avanzate: Case IH per ile New Holland per il(rullo alimentatore dinamico) montato sulle mietitrebbie CR.Il sistema di controllo elettrico delle infestanti sfrutta lasviluppata dall’azienda svizzera Zasso Group. Sviluppato per rispondere all’esigenza di soluzioni più sostenibili per il controllo delle erbe infestanti, sarà commercializzato come parte di una suite di nuove tecnologie per il PL'altro sistema sviluppato da New Holland e montato sulla gamma di mietitrebbia CR, è una funzionalità innovativa che consente all’operatore didel rullo alimentatore dinamico, consentendo di risparmiare una notevole quantità di tempo e di sfruttare appieno la produttività della mietitrebbia che vanta la più elevata capacità del mondo.