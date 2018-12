ESEO, satellite degli studenti in orbita con SpaceX e il contributo italiano

(Teleborsa) - Grazie a SpaceX di Elon Musk e alla sua capacità di lancio, gli studenti europei hanno potuto progettare, costruire e trasferire in orbita un piccolo satellite.(European Student Earth Orbiter) e inserito nei programmi dell’Agenzia Spaziale Europea, questo satelliteIl lancio di ESEO è avvenuto alle 19:34 ora italiana del 3 dicembre 2018, a bordo della missione dedicata condivisa di Spaceflight SSO-A SmallSat Express, con un lanciatore SpaceX Falcon 9 partito dalla base aerea di Vandenberg in California. ESEO è parte del programma spaziale pratico dell'ESA Academy, disegnato per fornire agli studenti universitari di tutta Europa l'opportunità unica di acquisire una significativa esperienza pratica nella progettazione, nello sviluppo, nel lancio e nelle operazioni di un vero progetto spaziale.Il lancio di ESEO costituisce un, raggiunto dopo anni di stretta collaborazione tra l'ESA e dieci università europee, con oltre 600 studenti degli Stati Membri dell'ESA coinvolti nello sviluppo del carico dimostrativo scientifico e tecnologico di ESEO, dei sottosistemi chiave, e dell'intero segmento di terra.Il contributo italiano è costituito dal centro di controllo missione di Eseo, che si trova nella sede del Campus di Forlì dell'Università di Bologna, e dalla capocommessa industriale SITAEL ha sviluppato la piattaforma satellitare, eseguito l'integrazione ed il collaudo di assemblaggio dell'intera navetta spaziale, inclusa l'integrazione del carico utile costruito dagli studenti e dei sottosistemi, e fornito supporto tecnico alle squadre studentesche sotto il coordinamento dell'ESA.La missione ESEO avrà inoltre un valore speciale per l'industria coinvolta, giacché validerà in orbita la piattaforma SITAEL S-50 (50 Kg compreso il carico utile), la più piccola all'interno del portafoglio prodotti SITAEL, che rappresenta un traguardo cruciale dell'intenso lavoro nella progettazione, sviluppo e fabbricazione di piattaforme innovative multiuso per satelliti di piccole dimensioni.. Scatterà fotografie della Terra, misurerà i livelli di radiazione nell'orbita bassa terrestre, collauderà tecnologie per future piccole missioni a basso costo e comunicherà con le stazioni di terra in banda UHF ed S. Gli studenti sviluppatori hanno inoltre reso possibile una connessione radio satellitare amatoriale in banda VHF con il satellite, per scopi didattici e di divulgazione.ESEO, con la possibilità di estendere la sua missione per ulteriori 12 mesi. Dopo il termine della missione, ESEO si disattiverà con l'aiuto di una tecnologia di dimostrazione sviluppata dagli studenti: una vela sarà spiegata per accelerare il suo rientro ed aumentare la velocità con cui brucia, garantendo che ESEO non contribuisca ad accumulare detriti spaziali nell'orbita bassa terrestre.