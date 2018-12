FS Italiane, sito web primo nella classifica Lundquist

(Teleborsa) -ha conquistato, per l’impegno nella comunicazione d’impresa, la. La graduatoria è relativa ai siti corporate e ai canali social delle 81 maggiori aziende statali e private non quotate.FS Italiane raggiunge così ile una differenza di quasi 10 punti rispetto alla seconda classificata e oltre 10 punti dalla terza. Nella classifica FS Italiane brilla come esempio virtuoso per laLa ricerca prende in esame la versione italiana dei siti concentrandosi su due aspetti: substance, che indica trasparenza rispetto ai propri stakeholder e se presenta in modo chiaro e concreto le informazioni più importanti; distinctiveness, che evidenzia il coinvolgimento degli utenti-stakeholder.