Vendite a Milano e nel resto d'Europa

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Anche Wall Street mostra un andamento negativo.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. Lieve aumento dell', che sale a 1.237 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 53,04 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +288 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,14%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,14%, tentenna, che cede lo 0,56%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,82%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,37%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 21.254 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,49%, come il FTSE Italia Star (-0,5%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,69 miliardi di euro, in deciso ribasso (-43,3%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,99 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 192.471, rispetto ai precedenti 276.298 ed i volumi scambiati sono passati da 1,8 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,1 miliardi.Tra i 218 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 66, mentre 142 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 10 azioni.(+1,12%) e(+0,84%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,91%),(-1,99%) e(-1,90%).di Piazza Affari, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,88%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,53%. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,12%.Sensibili perdite per, in calo del 3,80%.In apnea, che arretra del 3,74%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,92%),(+4,78%),(+3,81%) e(+1,94%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,14%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,00%.Affonda, con un ribasso del 2,52%.Crolla, con una flessione del 2,40%.