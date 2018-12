Autostrade per l'Italia, completati lavori Galleria Boscaccio A1 Milano-Napoli

(Teleborsa) - Sono stati completati i lavori della nuova Galleria Boscaccio, un’nel tratto Barberino di Mugello - Firenze Nord.E' stato abbattuto il diaframma della nuova galleria realizzata dalla società Pavimental attraverso le più moderne tecnologie per la sicurezza e con l’impiego costante di circa 50 operai specializzati.I lavori - spiega Autostrade per l'Italia - effettuati attraverso l’impiego della fresa più grande d’Europa sono stati caratterizzati dalla realizzazione di 7 nicchie di esodo, 16 nicchie SOS, 4 piazzole di sosta, ciascuna della lunghezza di 80 metri.Alla cerimonia erano presenti il, il Presidente di Pavimental, Gennarino Tozzi insieme all’Amministratore delegato, Franco Tolentino, oltre a rappresentanti delle autorità locali.Il progetto di ampliamento della tratta Barberino di Mugello - Firenze Nord dell’Autostrada A1 procede quindi come da cronoprogramma., sarà la sede della nuova carreggiata Sud a 3 corsie, in aggiunta alla variante del tracciato attuale, e