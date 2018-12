Gruppo FS insieme ad Action Aid contro la povertà educativa

(Teleborsa) - Contrastare l’abbandono scolastico e creare comunità inclusive e responsabili per favorire la crescita formativa di adolescenti e pre-adolescenti, è l’obiettivo della Campagna di raccolta fondi "" del GruppoperFino a domenica 7 gennaio 2019 circa duecento volontari di FS Italiane e ActionAid promuoveranno la Campagna, a bordo dei treni regionali e delle Frecce, illustrandone le caratteristiche e lo scopo e offrendo ai passeggeri, a fronte di una donazione minima di 3 euro, una tavoletta di cioccolato di Altromercato. I contributi raccolti saranno destinati al progettoche coinvolgerà, nei prossimi quattro anni, circa 4mila ragazzi di 12 scuole secondarie di primo e secondo grado in zone a forte dispersione scolastica nelle città di Milano, Bari, Reggio Calabria e Palermo, 1.600 genitori e 500 insegnanti.OpenSpace, realizzato da ActionAid insieme a un team di partner e selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, punta a migliorare l’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità e a favorire l'empowerment di ragazze e ragazzi attraverso percorsi innovativi e laboratoriali, rimettendo le scuole al centro per farle diventare moltiplicatrici di opportunità.“Il Gruppo FS Italiane è costantemente vicino alle famiglie in difficoltà e ai loro figli che talvolta sono costretti ad abbandonare anticipatamente gli studi”, ha sottolineato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane. “La raccolta fondi che quest’anno FS Italiane sostiene a favore di ActionAid è un momento fondamentale nel percorso di responsabilità sociale d’impresa che il Gruppo ha da tempo intrapreso. Siamo orgogliosi di poter contribuire operativamente al progetto OpenSpace di ActionAid per generare bene comune coniugando, con responsabilità, le realtà del business, dell’inclusione sociale e dell’economia circolare”.“Contrastare la povertà educativa è una sfida cruciale per il futuro del Paese. Il progetto OpenSpace nasce con l'obiettivo di dare alle ragazze e ai ragazzi gli strumenti giusti per apprendere e sviluppare capacità, talenti e aspirazioni. Grazie alla partnership con Ferrovie dello Stato Italiane potremo fare dei passi avanti nella direzione di un’alleanza positiva tra scuola e privato sociale per promuovere i valori della conoscenza e dell’uguaglianza delle opportunità”, ha dichiarato, Segretario generale di ActionAid Italia.