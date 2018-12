Piazza Affari resiste al vento delle vendite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muove in deciso calo la maggior parte dei mercati europei, dopo il sell-off di Wall Street la vigilia. Non sono attese indicazioni dal timone dei mercati statunitensi, poiché oggi resteranno chiusi per onorare la memoria dell'ex Presidente George H.W.Bush scomparso di recente.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,134. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.237,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%.Scende lo, attestandosi a +281 punti base, con un calo di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,07%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,83%. Seduta negativa anche per, che mostra una perdita dell'1,16%. Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,92%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.348 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,91%),(+1,48%) e(+0,91%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,68%),(-1,21%) e(-1,18%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,57%.Vola, con una marcata risalita del 2,41%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,91%.Buoni spunti anche su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,81%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,69%.di Milano,(+7,10%),(+4,03%),(+1,88%) e(+1,18%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,40%.