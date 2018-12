Saipem, Satta: "Metodo Fondazione LHS è il più efficace per la sicurezza"

Saipem

(Teleborsa) - Unoha certificato ladellaadottata dalla Fondazione LHS, creata da Saipem nel 2010, per promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro. Il documento è stato presentato a Roma, al Teatro Brancaccio, nel corso del Safety Leadership Event 2018, con una platea di più di mille persone.Teleborsa ha intervistato, Vice Presidente della Fondazione LHS e direttore HSE di, che ha parlato di questo studio e del profilo internazionale della metodologia LHS., ha affermato Satta, precisando "avevamo già la convinzione che fosse così e la volontà di esplorare anche questa ipotesi accademica, quindi abbiamo lavorato da diversi anni con la Cattolica che ha dato riprova di questa sensazione"."Hanno studiato il linguaggio che utilizziamo, hanno studiato tutta la metodologia attraverso dei case study e hanno dato riprova di questa idea pazza, se vogliamo, che ci ha portato in dieci anni a consolidare questi risultati"."Uno dei risultati raggiunti è quello di, che è, piuttosto che altre cose che abbiamo fatto,", ha aggiunto il manager di Saipem, ricordando la partecipazione ad un evento della BP a Londra con la compagnia teatrale Rosso Levante in lingua inglese., ha sottolineato Satta ricordando la platea internazionale presente all'evento londinese, che "è stata letteralmente contagiata" da questa iniziativa., ha affermato Satta."Questa era, ma in questo momento riusciamo non solo a portare il nostro programma di Leadership in Safety in quanto tale, ma anche tutti quegli strumenti, come la cinematografia e il teatro che sono a corredo ed anche elementi fondanti della nostra volontà di comunicare la sicurezza in maniera non convenzionale".