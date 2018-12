Banca Mediolanum, raccolta netta a 301 milioni a novembre

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -comunica i risultati commerciali del mese di novembre 2018.In particolare,"Con 301 milioni di raccolta totale il mese di novembre dimostra la capacità di Banca Mediolanum di ottenere flussi positivi anche in periodi di particolare complessità dei mercati finanziari. La raccolta, consistente e di grande qualità nel risparmio gestito con 212 milioni, conferma l'attesa accelerazione che ci contraddistingue negli ultimi mesi dell’anno ed è in controtendenza con il resto del settore, come riportato dai dati di Assoreti e Assogestioni" afferma, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum."Ritengo che proprio in questi momenti si creino le opportunità migliori per acquisire nuova clientela, individuandola tra i risparmiatori che maggiormente necessitano di una consulenza a 360 gradi, che non riguardi solo fondi e investimenti assicurativi, ma anche il credito e la protezione".