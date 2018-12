COP24, consorzio BioLNG EuroNet getta le basi per un maggior uso dei camion a gas

CNH Industrial

(Teleborsa) -. E' questo l'obiettivo di un impegno siglato dai maggiori produttori europei di camion, fra cui IVECO, per favorire la maggiore diffusione di mezzi alimentati con gas naturale liquefatto (LNG).Oggi a Katowice, in Polonia, nel corso del, la 24a Conferenza delle Parti promossa dalle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, ilha annunciato il proprio impegno per unaper il trasporto stradale in tutta Europa.In prima linea per l’Italia(Gruppo), assieme al veicolo di finanziamento CNH Industrial Capital Europe, mentre fra le altre compagnie europee figuranoQuesti marchi hanno formato proprio oggi, impegnandosi così a sostenere il futuro acquisto didi rifornimento GNL e la costruzione di un inei Paesi Bassi, che genererà 3000 MT/anno di BioLNG ottenuto dall'uso diIn particolare, iagli utenti finali attraverso soluzioni di finanziamento e di autotrasporto competitive per ridurre il costo dei veicoli stessi."Questo progetto apre la possibilità di unabasato sulla generazione di energia dai rifiuti", ha sottolineato il, aggiungendo "il finanziamento del progetto ci consentirà di aiutare i nostri clienti a convertire le loro flotte in LNG attraverso i programmi di finanziamento e leasing della IVECO, aumentando il numero di veicoli a gas naturale sulle strade europee e facendo"."Shell si impegna a offrire ai nostri clienti più energia a basse emissioni di carbonio e le nuove stazioni di vendita al dettaglio di LNG sono un elemento essenziale del puzzle", ha affermato"Questo programma copre stazioni di rifornimento, produzione di biocarburanti e sussidi che sono necessari per consentire ai clienti progressivi di investire nei camion, nonostante il costo iniziale aggiuntivo", ha dichiarato, ricordando "il LNG che riduce le emissioni di CO2 fino al 20%, è oggi più ampiamente disponibile, il biogas, che riduce le emissioni di CO2 di oltre il 90%, sarà sempre più integrato con il gas naturale e la produzione di biogas aumenterà".