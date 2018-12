Gruppo FS Italiane e Mirabilandia: "più facile" visitare il parco divertimenti di Ravenna

(Teleborsa) -al via da sabato 8 dicembre. In occasione delle festività natalizieche saranno condotti da genitori, parenti ed amici a visitare il Parco divertimenti dell'Emilia-Romagna situato a Ravenna nel quartiere Savio.il Christmas Time di Mirabilandia, trasformerà il Parco divertimenti romagnolo in un paesaggio incantato, illuminato dai bagliori rosso, oro, blu e argento, rendendo ogni angolo ancor più suggestivo e sfavillante in occasione di eventi indimenticabili e attività ludiche di ogni genere.Un motivo in più per estendere le agevolazioni alle persone che viaggiano con Trenitalia, permettendo di raggiungere in treno Ravenna con biglietto ferroviario per 2 persone al prezzo di una.: i soci di CartaFRECCIA Oro e Platino e il loro accompagnatore potranno beneficiare del flash pass “one shot”, che consentirà di scegliere un’attrazione del Parco passando per un ingresso speciale, abbreviando così i tempi di attesa.Una volta giunti a Rimini con le Frecce di Trenitalia, è possibile raggiungere Mirabilandia con i treni del servizio regionale fino alla stazione di Lido di Classe/Lido di Savio, collegata al Parco tramite bus navetta.