Manovra, CGIA di Mestre contro nuove tasse su auto benzina e diesel

(Teleborsa) - Gli Artigiani di Mestre esprimono un "secco no" all'ipotesi di una ulteriore tassazione sulle nuove auto a benzina e diesel per favorirel’acquisto di quelle elettriche.– dichiara- un. Con questa ennesima stangata, inoltre, a pagare un conto salato sarebbe anche una buona parte dei 150 mila addetti che trovano lavoro nel settore dell’autoriparazione., molti meccanici auto, ad esempio, rischierebbero di veder crollare il proprio fatturato, visto che le auto elettriche presentano pochissime parti mobili.che tra elettrauto e meccanici" - avverte Zabeo.Laprecisa che "ovviamente,, ma ovviamente non può accettare che a compensare questi benefici siano gli acquirenti delle auto a combustione di piccola cilindrata che vedrebbero salire in maniera inaccettabile il prezzo di acquisito".La legge di Bilancio approda alla Camera questa mattina con la richiesta quasi scontata di porre la fiducia che potrebbe far slittare il voto a domani, 7 Novembre.Tra le, gli incentivi per acquistare le auto elettriche e le norme sul lavoro delle donne in gravidanza fino al nono mese , ma su pensioni e reddito di cittadinanza si dovrà attendere ancora qualche giorno.Sempre in giornata è previsto un. Obiettivo: definire le correzioni da apportare al testo per tagliare il deficit e andare incontro alle richieste di Bruxelles dopo la bocciatura della manovra italiana. Ma non sarà il solo. Ce ne saranno, infatti, altri fino martedì prossimo, 11 Novembre, quando Conte andrà a Strasburgo per incontrare ile portare a casa il famoso accordo con Bruxelles.