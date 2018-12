Manovra, il Governo pone la questione di fiducia alla Camera

(Teleborsa) - Come previsto , annunciata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, per poi procedere alle due chiame dalle 18.50.Intanto prosegue lo scontro interno sull' ecotassa . Il vicepremier e ministro dell'Internospecifica che "con me, con il sostegno della Lega, non passerà mai", tutelare l'ambiente va bene "ma senza imporre nuove tasse".Tra le novità della Manovra, gli incentivi per acquistare le auto elettriche e le norme sul lavoro delle donne in gravidanza fino al nono mese , ma su pensioni e reddito di cittadinanza si dovrà attendere ancora qualche giorno.Oggi, 6 dicembre 2018, è arrivato il via libera al, provvedimento collegato alla Manovra, da parte dell'Aula di Palazzo Madama con 138 sì, 94 no e nessun astenuto. Il testo passa ora alla Camera.