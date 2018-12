Tamburi prosegue il programma di buy-back

Tamburi

(Teleborsa) -ha acquistato, dal 28 novembre al 4 dicembre 2018, n. 61.571 azioni ordinarie ad un prezzo medio ponderato di 5,6366 euro, per un controvalore di 347.052,42 euro.Al 4 dicembre, la investment e merchant bank italiana indipendente ha in portafoglio 5.531.519 azioni proprie pari al 3,364% del capitale sociale.Aggressivo avvitamento, sul listino milanese, per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,28% sui valori precedenti.