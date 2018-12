Wall Street è attesa in rosso su tensioni commercio e petrolio

(Teleborsa) -, in primis l'arresto del numero uno di Huawei, che rilancia i timori di una guerra commerciale USA-Cina, e il calo dei prezzi petroliferi, sulle avvisaglie di un taglio inferiore al previsto al vertice OPEC.Sul fronte macroeconomico sono stati pubblicati alcuni dati in chiaroscuro sul mercato del lavoro: il calo dei licenziamenti rilevato dal report Challenger e la frenata dell' occupazione annunciata da ADP . Anche il dato sui sussidi settimanali evidenzia un calo inferiore al previsto, che verrà letto in prospettiva, aspettando il Job Report in calendario per domani. Fra gli altri dati va segnalato quello sulla bilancia commerciale, che ha evidenziato un deficit in aumento.Il Future sul Dow Jones segnala un calo dell'1,6% a 24.642 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede l'1,45% a 2.662, 5 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Nasdaq che arretra dell'1,8% a 6.681 punti.