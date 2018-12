Wall Street resta al palo. Pesano Huawei e greggio

Dow Jones

(Teleborsa) -, che al rientro in contrattazione dopo lo stop straordinario per il lutto nazionale, risente di una serie di fattori ribassisti:, che rilancia i timori di una guerra commerciale USA-Cina, e il, sulle avvisaglie di un taglio inferiore al previsto al vertice OPEC.Sul fronte macroeconomico sono stati pubblicati alcuni dati in chiaroscuro sul mercato del lavoro: il calo dei licenziamenti rilevato dal report Challenger e la frenata dell' occupazione annunciata da ADP . Anche il dato sui sussidi settimanali evidenzia un calo inferiore al previsto, che verrà letto in prospettiva, aspettando il Job Report in calendario per domani. Fra gli altri dati va segnalato quello sulla bilancia commerciale, che ha evidenziato un deficit in aumento. Fra poco usciranno altri dati in una giornata caratterizzata da un'agenda macro piuttosto ricca.Alla Borsa di New York, ilsi attesta a 24.649,69 (-1,51%), mentre lo, che retrocede a 2.663,54 punti (-1,35%). In netto peggioramento il(-1,41%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-4,35%),(-2,38%) e(-2,35%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,75%.Crolla, con una flessione del 3,22%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,14%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,18%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,59%),(+2,73%) e(+1,86%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,86%.In caduta libera, che affonda del 4,80%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,99 punti percentuali.