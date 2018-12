Ansaldo STS, incarico da Consorzio Saturno per linea Miano-Verona

Ansaldo STS

(Teleborsa) - Il Consorzio Saturno, il 6 dicembre scorso, ha conferito alla consorziatal'incarico di realizzare parte delle opere tecnologiche, nell'ambito della realizzazione di opere ferroviarie ad elevato contenuto tecnologico per il sistema ferroviario italiano ad alta velocità, a valle del contratto firmato con il Consorzio CEPAV Due, General Contractor a cui è affidata la progettazione e la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC (alta velocità e alta capacità) Brescia Est-Verona.L’importo complessivo delle opere affidate ad Ansaldo STS ammonta a circa 98 milioni di Euro, su un totale per il Consorzio Saturno di circa 272 milioni di Euro.(ERTMS/ETCS livello 2 e IXL Multistazione) e(SCCM-AV), su una linea lunga circa 48 km, interconnessioni incluse.. Si occuperà infine degli impianti anti-incendio, di condizionamento, ventilazione e riscaldamento per i nuovi fabbricati tecnologici, nonché del sistema di sicurezza in galleria.Ansaldo STS contribuirà con questa assegnazione alla realizzazione di un’altra tratta del Core Corridor Mediterraneo, definito prioritario dall‘Unione Europea.