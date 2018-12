Confitarma e ABI fanno il punto sui crediti deteriorati

(Teleborsa) - La confederazione degli armatori Confitarma e l'associazione dei banchieri ABI tornano a parlare di crediti deteriorati e della gestione dei rischi, alla luce dei finanziamenti destinati al settore shipping. Un problema sul quale aveva già posto l'attenzione il, e sul quale è tornato nel corso di una riunione con, Vicepresidente Commissione Finanza e Diritto d’Impresa,, Direttore generale, e per l'ABI, Vice Direttore generale, e, Responsabile dell’Ufficio Credito e Sviluppo.La riunione ha fatto seguito alle recenti osservazioni formulate da Confitarma in merito alla, per la quale lo stesso Presidente Mattioli ha sollecitato l’attivazione di un percorso finalizzato alla tutela e preservazione del know-how e della continuità delle imprese associate a Confitarma.L'Associazione bancaria ha aggiornato la confederazione degli armatori sulle novità in merito ai requisiti minimi obbligatori e conseguenti assorbimenti patrimoniali, anche con riguardo ai finanziamenti delle infrastrutture, e con riferimento ai crediti deteriorati.ABI e Confitarma si aggiorneranno all'inizio del prossimo anno, per una riunione del, al quale saranno invitati rappresentanti di Banche che seguono la materia, sia sotto il profilo delsia della