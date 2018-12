L'Antitrust multa Facebook per ingannevole informativa ai consumatori

Facebook

(Teleborsa) -Irlanda e la holding che la controlla Facebook Inc con unaperL'istruttoria, avviata nell'aprile 2018, ha accertato violazioni del Codice del Consumo, in quanto è emerso che lanella piattaforma Facebook,in modo adeguato e tempestibo, in fase di attivazione dell’account, delleda loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità."In tal modo - sottolinea l'Authority - gli utenti consumatori hanno assunto una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso" ed emerge che "le informazioni fornite risultano, infatti, generiche e incomplete senza adeguatamente distinguere tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate".L’Autorità ha inoltre accertato chein quanto esercita un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori registrati, i quali subiscono, senza espresso e preventivo consenso - quindi in modo inconsapevole e automatico- la, e viceversa, per finalità commerciali.deriva dall'applicazione di unalla condivisione di dati. La decisione dell’utente di limitare il proprio consenso comporta, infatti, la prospettazione di rilevanti limitazioni alla fruibilità del social network e dei siti web/app di terzi; ciòda Facebook.Come pena accessoria ed in considerazione dei rilevanti effetti della pratica sui consumatori, l’Autorità hauna dichiarazione rettificativa sul sito internet e sull’App per