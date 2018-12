Manovra, la Camera approva la fiducia con 330 voti a favore

(Teleborsa) -, 219 no ed 1 astenuto. Frattanto, ilchiamato ad approvare la, che dovrà essere votata alla Camera dopo la fiducia sulla manovra, è statoin attesa che l'Aula di Montecitorio approvi le tabelle allegate alla manovra.Ildovrebbe arrivare domani,, dopo l'esame degli ordini del giorno, ma è già noto che la Manovra, pur ricca di novità,, cui sono state rinviate le scelte cruciali che eviteranno all'Italia l'apertura di una procedura d'infrazione, in primis la questione dello spostamento dell'asticella del deficit dall'attuale 2,4% al 2,2% strenuamente difeso da Lega e M5S all'1,9-2% necessario a Bruxelles.Molte le novità emerso nell'iter parlamentare, non ultima la, che vede nuovamente contrapporti Lega e Cinquestelle. La partita più importante però si giocherà su Reddito di Cittadinanza e Quota 100, slittate per causa di forza maggiore alla seconda lettura in Senato, dove l'iter partirà lunedì 10 dicembre 2018.