Piazza Affari rimbalza con l'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

alimentare

viaggi e intrattenimento

beni per la casa

beni industriali

chimico

materie prime

Moncler

Unipol

Campari

Exor

Tenaris

BPER

Banca Mediolanum

Juventus

Falck Renewables

Datalogic

Biesse

SOL

Rai Way

Sias

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, dopo il tonfo della vigilia sulle tensioni tra USA e Cina Scambi ridotti a Piazza Affari, vista l'assenza di molti operatori dalle sale per la festa di Sant'Ambrogio, Santo Patrono di Milano.L'resta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. L'mostra un guadagno frazionale dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,84% a 51,06 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +293 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,16%.composta, che cresce di un modesto +0,49%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,02%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,91%., bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 20.685 punti. In denaro il(+0,98%), come il FTSE Italia Star (1,1%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,68%),(+1,63%) e(+1,53%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,54%),(-0,86%) e(-0,82%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,06%),(+1,95%),(+1,94%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-0,87%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,60%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+4,95%),(+4,61%),(+3,44%) e(+2,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,41%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,09%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.