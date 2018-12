Seduta euforica per Milano e le Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo il crollo di ieri (6 dicembre 2018), sull'acuirsi delle tensioni tra USA e Cina per la vicenda Huawei L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,137. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 51,73 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +289 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,14%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,54%, bene, che sale dell'1,26%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,24%., spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,81%. In frazionale progresso il(+0,39%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,51%),(+1,47%) e(+1,33%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,13%),(-1,12%) e(-0,65%).di Milano, troviamo(+3,68%),(+2,95%),(+2,44%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,17%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.di Milano,(+4,61%),(+3,63%),(+3,33%) e(+2,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,75%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,84%.Su di giri(+3,45%).