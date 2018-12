Banco BPM, atteso CdA su maxi operazione NPL

Banco BPM

(Teleborsa) - E' atteso per oggi 10 dicembre 2018 unper valutare. Le azioni dei Banco in Borsa mantengono intanto un calo frazionale dello 0,3%, più o meno in linea con la performance del comparto bancario, che oggi è anche uno dei settori che fa meglio sul mercato italiano.Il Board dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per, che si vocifera nell'ordine dei 7-7,8 miliardi ed, eventualmente, loFra gli interessati al pacchetto vi sarebbero: Christofferson Robb & Company - Davidson Kempner-Prelios, Credito Fondiario-Elliot e DoBank-Fortress-Spax.