Deboli i listini europei a metà seduta

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, dopo i forti ribassi dei giorni scorsi scatenanti dalla vicenda Huawei Sullo sfondo restano le tensioni commerciali , che potrebbero provocare un rallentamento dell'economia globale. Nel frattempo il PIL giapponese si è portato ai minimi da quattro anni , così come l'indice Sentix sul sentiment degli investitori europei Riflettori puntati anche sulla Brexit, in attesa del voto finale del Parlamento inglese previsto per domani 11 dicembre 2018., in calendario giovedì 13 dicembre, che dovrebbe confermare la fine del quantitative easing L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.246,9 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si porta a 51,82 dollari per barile, in netto calo dell'1,50%.Si riduce di poco lo, che si porta a +285 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,10%.cede lo 0,65%,lima lo 0,12% mentreregistra un decremento dello 0,72%.; sulla stessa linea, il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 20.459 punti. Variazioni negative per il(-0,98%), come il FTSE Italia Star (-0,8%).Apprezzabile rialzo (+0,58%) a Milano per il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,97%),(-2,41%) e(-2,19%).di Piazza Affari, guadagno moderato per, che avanza dello 0,86%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,53%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -5,77%.Seduta pesante per, -3,09%.Sensibili perdite per, in calo del 2,78%.In apnea, che arretra del 2,33%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,71%),(+2,17%),(+1,06%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-11,60%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,07%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,05%.Affonda, con un ribasso del 3,83%.