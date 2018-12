Forex, sterlina piegata da rinvio voto su Brexit. Yen giù con PIL

(Teleborsa) - Sul mercato dei cambi, l'ipotesi di un rinvio del voto domani in Parlamento sulla Brexit ha penalizzato la sterlina. Ipotesi che poi si è fatta realtà visto che il premier britannico Theresa May di fronte a una sconfitta annunciata, ha cancellato il voto a Westminster. In queste ore, infatti, il Governo inglese è riunito per decidere le prossime mosse. In tal senso è attesa una dichiarazione del primo ministro in Parlamento.La Corte Ue ha stabilito che. Si tratta di una sentenza storica che andrà, inevitabilmente, a incidere sul voto della Camera dei Comuni sull'accordo tra il governo di Theresa May e l’Ue a 27.La divisa inglese è arrivata a scambiare ai minimi da 3 mesi contro l'euro. Il cambio euro/sterlina è salito fino a 0,9038 mentre il cambio sterlina/dollaro scivola a 1,2607. A pesare sulla moneta inglese è anche l'economia del Paese che rallenta il passo Sul Forex, è in difficoltà anche lo yen dopo il dato sul PIL rallentato ai minimi da 4 anni . Nel terzo trimestre del 2018, il Prodotto Interno Lordo si è portato su livelli che non si vedevano da quattro anni. La terza economia mondiale ha risentito di una serie di catastrofi naturali, ma anche dei rischi globali, in particolare delleche stanno rallentando la crescita globale.L'attenzione degli investitori resta concentrata sul Job Report pubblicato venerdì scorso 7 dicembre 2018 , che sembra avallare l'ipotesi di una "pausa" della Fed sul rialzo dei tassi, dopo aver evidenziato un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Il cross eur/usd vale 1,14 dollari.