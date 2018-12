GIMA TT acquista azioni proprie

GIMA TT

(Teleborsa) -, in seguito al comunicato dello scorso 15 novembre relativo all'avvio del programma di share buy-back, ha acquistato, tra il 3 e il 7 dicembre, n. 75.000 azioni proprie al prezzo medio unitario di 6,9215 euro, per un controvalore complessivo di 519.113,39 euro.Dall'inizio del programma, l'azienda attiva nella progettazione di macchine automatiche per il packaging di prodotti derivati del tabacco ha acquistato 254.000 azioni proprie, pari allo 0,29% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 1.790.496,18 euro.Nel frattempo, in Borsa,registra una flessione dello 0,24%, che rispetto alla vigilia si attesta a 6,552 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 6,471 e successiva a quota 6,391. Resistenza a 6,671.