La Brexit scuote anche Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

energia

finanziario

sanitario

Intel

Microsoft

IBM

Exxon Mobil

JP Morgan

United Health

Nike

Broadcom

Nvidia

Idexx Laboratories

Facebook

Mylan

Ulta Beauty

Celgene

Vodafone

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street conferma l'intonazione prudente dell'avvio seguendo la debolezza dei mercati europei affossati dal caos Brexit , dopo che la premier Theresa May ha confermato il rinvio del voto parlamentare sul controverso accordo di Brexit con l'Ue.Sul fronte macro, con un'agenda scarna di appuntamenti, l'attenzione degli investitori si concentra ancora sul Job Report pubblicato venerdì scorso 7 dicembre 2018 , che sembra avallare l'ipotesi di una "pausa" della Fed sul rialzo dei tassi Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,48%; sulla stessa linea, loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.622,48 punti. Leggermente positivo il(+0,51%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,32%),(-1,79%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+1,45%),(+1,31%) e(+0,94%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,32%.Sensibili perdite per, in calo del 2,08%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,67%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%.Tra i(+4,06%),(+2,88%),(+2,26%) e(+2,25%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,08%.In apnea, che arretra del 2,44%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,31%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.