Wall Street prudente. Restano tensioni commerciali

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street dopo la forte discesa della vigilia. A condizionare il mercato americano concorrono le consuete tematiche delle, che hanno già avuto riflessi negativi sui conti esteri degli Stati Uniti e della Cina. La scadenza per raggiungere un accordo con Pechino è stata fissata da Washington per il 1° marzo, ma l' arresto della numero uno di Huawei in Canada ha complicato molto le cose.Sul fronte macro, con un'agenda scarna di appuntamenti, l'attenzione degli investitori si concentra ancora sul Job Report pubblicato venerdì scorso 7 dicembre 2018 , che sembra avallare l'ipotesi di una "pausa" della Fed sul rialzo dei tassi Sulle prime rilevazioni, ilche sosta sulla parità si attesta a 24.396,07 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.637,86 punti, sui livelli della vigilia. Frazionale salita per il(+0,54%).(+0,60%),(+0,60%) e(+0,56%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,60%),(-0,60%) e(-0,59%).Al top tra i(+1,44%),(+1,30%),(+1,03%) e(+0,93%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,30%.Tra i(+3,41%),(+3,07%),(+2,68%) e(+2,62%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,30%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,27%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,10%.