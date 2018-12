Aeronautica Militare si attrezza per aviolancio piccolo satelliti

(Teleborsa) - Domani, mercoledì 12 dicembre, al Palazzo dell’Aeronautica a Roma, Aeronautica Militare, l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, il CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e SITAEL, azienda italiana specializzata nel settore dei piccoli satelliti, firmeranno una, in particolare per una serie di progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo della tecnologia di aviolancio di piccoli satelliti innovativi.L'avvio di tale collaborazione - in accordo alle linee programmatiche della Difesa per una sempre maggiore collaborazione tra forze armate, mondo accademico, della ricerca ed industriale - si inquadra nel più ampio ambito delle, capacità intrinsecamente duale a protezione della collettività e degli interessi nazionali, che rappresenta uno dei pilastri della strategia dell’Aeronautica Militare in ambito aerospaziale.Quello del lancio di piccoli satelliti da piattaforme aeree, in particolare, costituisce un campo di ricerca ed approfondimento di forte interesse per la comunità scientifica internazionale, alla luce dell’evoluzione della tecnologia spaziale - sempre più orientata verso la miniaturizzazione dei componenti elettronici - e lo sviluppo di numerose applicazioni per piccoli satelliti, che si ritiene potrebbero diventare nel prossimo futuro assetti efficaci per diverse applicazioni spaziali, da quello dell’osservazione terrestre (Earth Observation) a quello, in continua evoluzione, delle telecomunicazioni.