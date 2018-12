Amplifon acquista altre azioni proprie

Amplifon

(Teleborsa) -ha acquistato, il 3 dicembre 2018, n. 5.000 azioni ordinarie pari allo 0,002% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitariodi 15,247 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 76.236 euro.Al 7 dicembre 2018, la società attiva nei servizi per l’udito deteneva 5.753.098 azioni proprie, pari al 2,542% dell’attuale capitale sociale e al 1,751% del capitale sociale in diritti di voto.Intanto, a Piazza Affari, seduta drammatica per, che si posiziona a 14,66 euro con una discesa del 3,04%.