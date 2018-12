Brillante il listino americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

beni di consumo secondari

beni industriali

Dowdupont

Caterpillar

Nike

Goldman Sachs

Nxp Semiconductors N.V

Lam Research

Xilinx

Ctrip.Com International

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street come peraltro atteso visto l'andamento tonico dei future sugli indici statunitensi. A fare da assist ai corsi azionari contribuisce la. Sullo sfondo resta la questione Brexit che la vigilia ha affossato i listini azionari mondiali sulla notizia del rinvio del voto al Parlamento UK.Sul fronte macroeconomico, sono stati pubblicati i dati sui prezzi alla produzione , adottati dalle fabbriche statunitensi, che hanno evidenziato un rallentamento nel mese di novembre.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un aumento dell'1,39%; sulla stessa linea, loguadagna l'1,35% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.673,39 punti. In denaro il(+1,41%), come l'S&P 100 (1,3%).(+2,29%),(+1,73%) e(+1,71%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,98%),(+2,95%),(+2,72%) e(+2,61%).(+5,28%),(+3,87%),(+3,80%) e(+3,22%).