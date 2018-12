Di Maio incontra al Mise 36 associazioni imprenditoriali

(Teleborsa) - E’ cominciato intorno alle 10.30, ministro del lavoro e dello Sviluppo economico e benTra i presenti anche i vertici di, con l'amministratore delegato Fabrizio Palermo,con l'ad Domenico Arcuri e l'(Istiuto per il commercio estero) con il direttore generale Roberto Luongo. Per le imprese, fra i nomi più importanti, spiccano il presidente diVincenzo Boccia, il presidente diMaurizio Gardini, il presidente diGiorgio Merletti, il presidente dell'altra confederazione degli artigianiDaniele Vaccarino e la presidente diPatrizia De Luise.Durante il tavolo il vicepremier, secondo quanto hanno riferito i presenti, avrebbeed ha annunciato che, grazie a questo percorso, saràPoi, Di Maio ha affrontato una serie di altri temi, cari alle imprese, in primis quello della, a proposito della quale ha affermato: "Stiamo vedendo difino a che non sarà chiaro il da farsi".Il numero uno del MISE ha poi affermato che, cosi come si affronterà il tema deivantati nei confronti della pubblica amministrazione e che il governo ha l’obiettivo di far salire loTirando le somme, Di Maio ha ricordato cheaggiungendo che si stannoDal canto suo laha ricordato i grandi sforzi fatti per le PMI ed i finanziamenti per