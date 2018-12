Intek, l'Ue autorizza l'acquisizione di MKM

Intek

(Teleborsa) -diha ricevuto l’autorizzazione incondizionata da parte della Commissione Europea alla proposta acquisizione di una partecipazione indiretta del 100% in MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH (MKM).Sia KME che MKM sono attive nell’industria europea dei prodotti semilavorati in rame e leghe di rame. L’operazione ha come scopo ildi entrambe le società. La strategia futura sarà focalizzata sulla differenziazione e specializzazione di ciascuno degli stabilimenti relativi, sulla base delle specifiche potenzialità produttive.Lo scorso luglio, Intek Group SpA aveva annunciato la sottoscrizione di un accordo tra KME ed European Acquisition Midco Limited per l’acquisizione, da parte di KME, di una partecipazione indiretta del 100% in MKM. Dopo il perfezionamento dell’operazione, la nuova entità realizzerà un fatturato congiunto di circa Euro 3 miliardi ed occuperà circa 4.900 dipendenti.non appena le altre condizioni sospensive si saranno verificate.