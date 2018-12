Manovra: Ue disposta a concedere 1,95 % per target deficit/Pil 2019

(Teleborsa) - Sul deficit non c'è ancora una soluzione ma è ormai quasi certo che quel 2,4% verrà ritoccato per andare incontro alle richieste dell'Europa. Se Lega e M5S ritengono inaccettabile scendere fino al 1,8-1,9%, secondo il quotidiano La Repubblica,per il target deficit/Pil 2019.Peril compromesso con Bruxelles per evitare la procedura di infrazione si può trovare con una discesa al 2%. "Solo così potremo mettere in difficoltà l'Europa e rendere difficile la bocciatura della manovra. Altrimenti...", avrebbe affermato Tria.