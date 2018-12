Viaggi, l'Italia cresce ma il Sud non sfrutta tutte le sue potenzialità

(Teleborsa) - L'italia ha fatto undal 2010 in poi e lanel Bel Paese è salita alla. Questo è quello che riporta lo studio disul settore, che vale, da solo,italiana. Cause della ripresa dovute anche in parte alle diverse tensioni geopolitiche mondiali e alla forte competitività dei prezzi.Nonostante i dati positivi, non è tutto oro quello che brilla. Infatti la ricerca mostra anchesoprattutto nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (nonostante la spesa dei viaggiatori internazionali interessati a vacanze culturali invece sia aumentata del 9% e quella dei viaggi d’affari calata dal dal 22 al 14% del totale).Nota positiva invece è data dall’sulle infrastrutture ricettive che, aumentando la concorrenza con l’offerta di alloggi privati, ha contribuito ad averso strutture più qualificate.