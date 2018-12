Confindustria vede PIL 4° trimestre ancora negativo

(Teleborsa) - (askanews) - Roma, 12 dic 2018 - "La gran parte degli indicatori congiunturali concordano su un Pil italiano debole nel IV trimestre (dopo il -0,1% nel III). La produzione industriale e' cresciuta appena in ottobre (+0,1%) e a novembre la fiducia delle imprese nel manifatturiero ha continuato a peggiorare, gli ordini non lasciano intravedere miglioramenti, il Pmi composito e' sceso sotto il 50. Tra i pochi dati positivi c'e' la fiducia delle famiglie, che sostanzialmente tiene, sui livelli di fine 2017". Lo scrive il Centro studi di Confindustria nella congiuntura flash.. Lo dice l'ultima indagine mensile del, secondo cui "la gran parte degli indicatori congiunturali concordano su un PIL italiano debole nel 4°trimestre dopo il -0,1% nel terzo ".- "Lasostanzialmentesui livelli di fine 2017 - sottolineano gli esperti dell'associazione imprenditoriale - ma laresta". Dopo la flessione sia dei consumi sia degli investimenti nel 3° trimestre, si conferma l’attesa di una dinamica fiacca anche nel quarto trimestre.CSC rileva che la: in ottobre il numero di occupati è rimasto fermo, dopo -0,2% nel 3° trimestre. "Potrebbe trattarsi di una pausa temporanea, ma l’indebolimento dell’attività fa temere", si sottolinea. In ottobre poi tornano su anche i disoccupati verso i 2,8 milioni.Gli investitori attendono, infatti, la definizione delle misure nella