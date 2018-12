Guerra dei dazi: Cina accetta di ridurre le tariffe sulle auto Usa al 15%

(Teleborsa) -A rivelarlo è il Wall Street Journal che cita passaggi, finora inediti, dellaColloqui telefonici che hanno segnato la ripresa dei negoziati commerciali dopo la tregua sui dazi di 90 giorni siglata, lo scorso primo dicembre, a margine del G20 di Buenos Aires, dae l’omologo cinese. Una conversazione, come ha sottolineato il ministero cinese per il commercio estero, finalizzata a definire i "prossimi passi in una cornice temporale e in una road map" per i negoziati.Mentre non è ancora chiaro quando dovrebbe entrare un vigore la riduzione,La Cina aveva disposto l’aumento delle tariffe sulle auto americanecome ritorsione ai dazi Usa e, se confermata, la decisione di ieri segnerà un ulteriore segnale di apertura e collaborazione con gli Stati Uniti.Dopo i toni duri usati controe figlia del suo fondatore Ren Zhengfei, accusata dagli Usa di aver violato le sanzioni americane all’Iran, i due giganti dell’economia mondiale sembrano, dunque, voler perseguire la strada della tregua. Un contesto in cui potrebbe risultareWanzhou si è, infatti, detta pronta a a sottomettersi ad una stretta libertà vigilata, con tanto di braccialetto elettronico, ma i giudici sono sembrati scettici sulla possibilità di evitare il rischio di fuga.