LU-VE acquista la divisione Air del Gruppo Alfa Laval

LU-VE

(Teleborsa) -, attiva nella produzione e commercializzazione di scambiatori di calore ventilati industriali e commerciali.LU-VE è uno dei principali produttori europei di scambiatori di calore statici e ventilati per i mercati della refrigerazione, del condizionamento d’aria e del raffreddamento dei processi industriali, con un fatturato consolidato di 270 milioni nel 2017. Nei 12 mesi conclusi il 30 giugno 2018, AL Air ha realizzato ricavi per 97,8 milioni.il cui headquarter è ad Alonte (Vicenza), è, ha stabilimenti in Italia, Finlandia e India, e un'organizzazione commerciale globale. L'acquisizione prevede il trasferimento di circa 400 collaboratori, occupati principalmente negli stabilimenti produttivi, che continueranno a svolgere la loro attività all’interno del Gruppo LU-VE dalla data del closing.Ilin base all'EBITDA 2018 della neo acquisita e salvo aggiustamento in base all'EBTDA medio 2019-2020. Il valore sarà infatti corrisposto: il 65% sarà corrisposto al closing, un ulteriore 15% dopo dodici mesi, il restante 20% a due anni dal closing. Il prezzoIlè previsto neled è soggetto alle usuali condizioni sospensive.