Ue, italiani critici: per il 58% l'Italia è trattata peggio degli altri paesi

(Teleborsa) - In questi giorni si fa un gran parlare del muro contro muro trasulla manovra targata Lega-M5Stelle che ha di fatto scatenato le ire dia suon di bocciature ufficiali e richiami aPer quasil’Unione Europeamentre solo una sparuta minoranza delritiene che l’Ue abbia un occhio di riguardo per loLo rivela uno studio Coldiretti/Ixè divulgato in occasione del confronto trasulla manovra dopo le aperture del commissario Ue agli Affari economiciall’ipotesi di sforamento del- A convincere poco gli italiani sono le politiche di Bruxelles che, sottolinea Coldiretti, per un 43% sono orientate daiper il 37%, invece, a decidere sono soprattutto leNon manca chi addebita le contraddizioni dell’Unione alla burocrazia (12%), mentre appena il 3% è convinto che a contare in Europa siano i cittadini.- Nonostante questo, alla domanda se si abbia ancora fiducia nell’Europa, oltre la metà degli italiani risponde di sì, con ilche dichiara di avere abbastanza fiducia e