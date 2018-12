Autostrade chiederà ricorso contro decreto Genova ma non sospensione lavori

(Teleborsa) -L'amministratore delegato di(ASPI),, secondo fonti accreditate e come anticipato daalcuni quotidiani, proporrà oggi 13 dicembre al CdA di promuoverecontro ilper la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova, maLa decisione di non chiedere la sospensione dei lavori coerente con quanto più volte ribadito dal CEO del Gruppo Atlantia, che controlla ASPI, di dare priorità alla città di Genova e di non bòloccare in alcun modo la ripresa della città a seguito del crollo del viadotto sul Polcevera Lo stesso Castellucci aveva dichiarato "la priorità era e resta operare per far uscire Genova dall'emergenza. In questo senso continuerò a lavorare", a inizio settembre in un'intervista.- secondo le fonti - dal momento che ilprevede all'articolo 3 ilil ponte per rimettere in funzione il servizio. Al contrario, come più volte annunciato dal Ministro del Trasporti Toninelli , il, titolare di oltre 3.000 chilometri di rete autostradale a pedaggio del Paese, ed assegna ildi decidere chi demolirà l'opera e chi farà la ricostruzione al Commissario straordinario, il, che ha ricevuto diversi progetti.