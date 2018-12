Effetto crollo Spread su Piazza Affari che apre in pole

Spread

(Teleborsa) -in un contesto di mercati nel complesos positivo questa mattina.A sostenere le borse c'è la la distensione dei rapporti USA-Cina sul commercio , ma soprattuttosulla manovra italiana e su un deficit al 2,04%., che sta,mattina, con un decremento di ben 10 punti base rispetto ai valori già bassi della vigilia, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,93%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%si muove con un rialzo modesto, che evidenzia un incremento dello 0,44%, bilancio marginalmente positivo per, che riporta un progresso dello 0,25%, stessa impostazione per, che registra una plusvalenza dello 0,36%., con ilche avanza a 19.196 punti, in rialzo di oltre l'1%.(+3,31%),(+1,57%) e(+1,38%) sono i comparti migliori sul listino milanese.di Milano troviamo divdersi bancari:(+3,65%),(+3,22%),(+3,11%) e(+2,66%).Le peggiori performance sono ancora per il lusso, oggi in particolare, che cede l'1,37%.Tra i(+4,73%),(+3,77%),(+3,27%) e(+2,78%).