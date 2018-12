Falck Renewables, gli analisti rivedono al rialzo il target price dopo Piano

Falck Renewables

(Teleborsa) - Pessima giornata perche tratta in% in Borsa, risentendo di realizzi dopo il rally di ieri, scaturito dalla pubblicazione del nuovo Piano industriale. Piano che ha però prodotto giudizi positivi dagli analisti:ha mantenuto invariato il giudizio a, alzando il prezzo obiettivo da 2,44 a 2,80 euro, mentreha consolidato il giudizio a Hold con un aumento del target price da 2,40 a 2,60 euro.Il Gruppo, dopo aver rilevato che il 2018 ha superato aspettative e guidancecon un EBITDA consolidato a 184 milioni di euro ed un utile netto a 34 milioni di euro, haper capacità installata (+4% sul target precedente), EBITDA dei servizi (+55% sul precedente) e Utile Netto di Gruppo (+33% rispetto alla stima precedente).Definita lacon una proposta di dividendo di, in aumento dell’8,6% rispetto al precedente target.Tornando alla performance di borsa, le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 2,388 e successiva a quota 2,332. Resistenza a 2,558.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)