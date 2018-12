Guala Closures chiude l'acquisizione della scozzese UCP

Guala Closures

(Teleborsa) -dal gruppo inglese RPC l’intero capitale sociale di(UCP), produttore scozzese di chiusure specializzato in particolare nel settore dei superalcoolici.Un'operazione che consente al Gruppo Guala Closures diestendendo le attività commerciali e i processi di innovazione e produzione, e nello stesso tempoche operano in Scozia e in particolare con quelle del whisky, uno dei segmenti più importanti nel mercato dei superalcolici.La transazionedegli assetti industriali avviato dal Gruppo nel 2018 per conseguire una maggiore efficienza produttiva."Il Gruppo torna a focalizzare la propria attenzione sul core business, lavorando sia per supportare il trend di crescita del fatturato sia per migliorare la profittabilità e, attraverso questa, la generazione di cassa", sottolinea, Presidente del Gruppo, aggiungendo che "l’operazione è in linea con la strategia del Gruppo di consolidamento selettivo del mercato”.Ildell’operazione è avvenuto ilè stato finanziato, per un importo pari a GBP 10 milioni, attraverso la RCF multicurrency a disposizione del Gruppo e ad oggi non ancora utilizzata e, per l’ammontare residuo, attraverso l’impiego di parte delle disponibilità di cassa.