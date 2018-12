Piazza Affari resta in denaro grazie allo Spread. Corrono le banche

Spread

(Teleborsa) -, avvantaggiandosi del forteche crolla a scendendo a, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,89%. E' l'effetto del buon esito delleL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,137, dopo la decisione attesa della BCE di ritirare il Quantitative Easing.poco mossa, che mostra un +0,13%, sostanzialmente invariata, che riporta un modesto -0,18%, resta vicina alla parità(-0,01%)., che mostra un guadagno dello 0,81% sulResta in evidenza a Milano il comparto(+1,82%), assieme ad(+1,38%) ed(+1,19%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,67%),(+1,95%),(+1,79%) e(+1,64%).La peggiore performance è quella di, che cede il 2,95%.Calo deciso per, che segna un -1,29%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%.