Piste ciclabili: stanziati 4,1 milioni per nuove infrastrutture

(Teleborsa) - Lahada destinare allao alla. È quanto si apprende da una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che chiarisce come la conferenza abbia "Raggiunto l'intesa sullo schema di decreto del ministro Danilo Toninelli che ripartisce 4,117 milioni tra Regioni e Province autonome per lo sviluppo e la messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali".Per ripartire i fondi "nella misura ottimale - si legge nella nota - sono stati considerati i dati relativi all'incidentalità stradale per pedoni e ciclisti degli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017)". Le risorse " si andranno ad aggiungere al cofinanziamento di almeno il 50% da parte degli enti locali, come previsto per i programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale". "Un ottimo risultato - ha commentato il- con queste risorse si rifinanzia un programma di interventi per cui sono già stati ripartiti 12,34 milioni a favore delle piste ciclabili e della sicurezza dei ciclisti, grazie a un emendamento a mia firma che presentai e venne approvato addirittura nel 2013, agli esordi della nostra esperienza parlamentare".