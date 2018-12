Brexit: May pronta all'intesa, chiede maggiori rassicurazioni Ue

(Teleborsa) - Dopo il successo del voto a Westmister e la rinnovata fiducia al governo,torna a sfidare i brexiter più oltranzisti. La premier britannica, rivolgendosi ai 27 paesi dell’Unione, ha dichiarato di, che vuoleed"Ma dobbiamo cambiare la percezione che il backstop possa essere una trappola dalla quale il Regno Unito non può uscire. Fino a quando non faremo l'accordo, la nostra intesa è a rischio". Per sciogliere il nodo, secondo May, sarebbe, fornendo un insieme die attraverso cui modificare l'assetto del Parlamento.Una richiesta ingiusta secondo il, che al termine dei lavori ha spiegato alla stampa: "Sulle relazioni future gli amici britannici, perché c'è della nebulosità. Serve una proposta ben costruita". Ed aggiunge che non è giusto che chiedano all'Unione di fare delle proposte, ora è il turno del Regno Unito.Intanto, al suo arrivo in Consiglio europeo,. "Ieri abbiamo riaffermato la volontà di applicare l'accordo che è stato concluso con la Gran Bretagna", ha affermato il capo di stato belga, notando "oggettivamente, iche abbiamo avuto nsulla capacità in Gran Bretagna di poter onorare gli impegni presi. Quindi saremo attenti a".