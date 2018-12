Confindustria e Confagricoltura, patto per la crescita: insieme per sviluppo sostenibile

(Teleborsa) -hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione per laL'iniziativa nasce dalla convinzione che lo sviluppo e il benessere del Paese non possano prescindere da un uso sempre più, compresa quella del suolo, e che occorra agire in sinergia con le Istituzioni per stimolare investimenti pubblici e privati diretti a rafforzare lain vista degli obiettivi fissati dall'Agenda- afferma il presidente di- non può prescindere da quella. Oggi la cultura della responsabilità si allarga a tutti i campi d'azione di un'impresa che deve imparare a essere eccellente in ogni sua funzione e attore di cresciuta a beneficio dell'intera società."Negli ultimi anni sia la società, sia l'imprenditoria italiana hanno acquisito sempre più la consapevolezza che peri. Tutto ciò con l'indispensabile supporto, ha commentato il presidente di- Lenei prossimi anni saranno chiamate ad affrontare sfide sempre più impegnative e dovranno essere sempre più protagoniste della transizione verso, in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.Con questo accordo si vuole realizzare