Consumi in crescita di 21 miliardi in Italia - rapporto Findomestic

(Teleborsa) -, registrando un incremento di 2 punti percentuali rispetto al 2017. Questi i, presentato a Milano e, che conferma il trend positivo in materia di consumi censito negli ultimi 5 anni.In crescita dell'1,5% il mercato dei beni durevoli, con unrispetto a quello delle) per un valore complessivo di 83,2 miliardi di euro. "La riattivazione del ciclo dei durevoli - spiega Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic - è stata sostenuta non solo dalla ripresa economica e dal miglioramento del quadro di redditi e occupazione, ma anche dai bassi tassi d'interesse e dalla presenza di incentivi fiscali, oltre che dalla necessità di sostituzione dopo i rinvii e le rinunce all'acquisto negli anni della crisi".Dallo studio, emerge anche ila fine anno. Un anno votato alnegli ultimi 365 giorni. "In questa ripresa del settore - spiega Chiaffredo Salomone, ad di Findomestic - la nostra società ha evidenziato tassi d'incremento dei finanziamenti erogati molto superiori alla media e si appresta a chiudere l'anno con una crescita del 9,1%, più del doppio rispetto alla media del mercato"., dove invece montano i prezzi del 5,6%. Questo perché, come sottolinea Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic "Siamo nell'era del consumatore 'connesso' che acquista sempre più beni collegati alla Rete, multifunzionali e di fascia premium". Registra un primato il mercato dei mobili, cresciuto dell'1,8% secondo Prometeia, per un fatturato complessivo di 15 miliardi di euro. Cresce anche l’acquisto di apparati di telefonia mobile (+10,6%) ed il mercato collegato al bricolage (+0,7%).