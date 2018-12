ICCSAI: traffico aereo passeggeri in crescita, resta il gap intercontinentale

Ryanair

(Teleborsa) - Ilcresce a livello europeola propensione al volo dell’è maggiore di quella di, il che determina ildel nostro Paese, che si attesta al(quasi 175 milioni nel 2007)(che ne ha movimentati 230 milioni),(250 milioni), primo assoluto con 284 milioni, ma che registra già iE’ il dato che emerge dal, il centro internazionale di studi sulla competitività del trasporto aereo, e presentato nel terminal dell’Emerge unrispetto alla scarsa propensione degli italiani ai voli intercontinentali, grazie soprattutto all’apertura dimantiene ila livello europeo.In Europa l’85% degli aeroporti registra crescita del movimento passeggeri.ma resta superiore al 5%. Tra gli aeroporti maggiori è continuata nel 2017 ladi, che nel 2018 si allinea all’incremento medio nazionale consolidando laa livello nazionale. Sempre nel 2018, dove l’extra-Schenghen cresce del 14%.Per quanto riguarda le, il grupposul mercato domestico e. Sulle direttrici Italia-Europa il vettore irlandese fa segnare il 27,6%, Alitalia poco più del 22%.La, che ha raggiunto il picco massimo con il 50% nel 2015, è soggetta a un, conseguente a una riduzione dell’offerta complessiva dell’1,5%. Ryanair conserva une continua a crescere per aumento del numero di rotte, come pure, mentre Alitalia aumenta la propria capacità sul lungo raggio.Lavedescendere al, mentre. Entrambi i maggiori aeroporti italiani, però, restano lontani dai migliori indici europei. Malpensa, però, raggiunge la quasi totalità del PIL europeo in 4 ore, seguito a poca distanza da Fiumicino.Sul fronte delle, il Nord che ha trainato lo sviluppo del comparto negli ultimi dieci anni riflette un, mentregrazie ai risultati di Fiumicino. L’area delha undi quasi il 7% rispetto a dieci anni fa. In generale si registrano i primi segnali sul traffico merci di una congiuntura economica in peggioramento nel 2018, anche se il prezzo del petrolio negli ultimi mesi sembra aver intrapreso un percorso di riduzione.Il rapporto ICCSAI, illustrato dal, ha dato vita a un’analisi e valutazione del futuro del trasporto aereo, a cui hanno partecipato, amministratore delegato AdR,, direttore generale SACBO,, COO Ryanair, e, commissario Alitalia e vicepresidente ICCSAI.Dai gestori aeroportuali il richiamo alla, viste come opportunità di sviluppo e rispondenti a modelli di business diversificati. Negli aeroporti – è stato sottolineato - le compagnie aeree giocano la loro vera partita perché lanel conseguimento dei risultati positivi, e la matrice degliLa sfida che attende i vettori low cost risiede nella capacità diaerei a un– è stata la considerazione di, direttore generale, la società che gestisce lo scalo di Milano Bergamo, ha sottolineato che il rapporto è "uno strumento interessantissimo" edper gli operatore del settore e per il Paese, ma, ambito in cui l'Italia accumula ritardi.