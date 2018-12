Sky e Vodafone consolidano la collaborazione con 5G XF Experience

Vodafone

(Teleborsa) - Continua la collaborazione trae Sky nell'ambito della sperimentazione 5G a Milano di Vodafone Ieri, 13 Dicembre,. Durante l’ultima puntata del popolare show di Sky, in un’area dedicata del Forum di Assago, sarà possibile vivere lo spettacolo da una prospettiva unica attraverso alcuni visori collegati in 5G.La, infatti, consente di personalizzare la propria esperienza di visione grazie alla possibilità di godere di una, come se si fosse dentro lo studio, e di scegliere il punto di vista che si preferisce.Il tuttoattraverso la rete 5G di Vodafone che, grazie alle sue caratteristiche di bassa latenza ed elevata capacità di trasmissione, consente l’invio di contenuti video in altissima risoluzione e riduce drasticamente ritardi o interruzioni dei flussi video.Si tratta di un progetto sviluppato da Vodafone e Sky in collaborazione con Altran e Huawei all'interno della sperimentazione 5G a Milano di cui Vodafone è capofila.